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18,5 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

18,5 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

15.02.2022 18:29

KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelinin Kocasinan ilçesi Yukarı Erkilet Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Polisin mahalleye geldiğini gören hükümlü, kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu firari hükümlü O.S. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

18,5 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
18,5 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
18,5 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18,5 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18,5 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
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