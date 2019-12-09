Son Dakika Haberleri: 18 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 18 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

18 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçak ürün operasyonlarında 118 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

18 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçak ürün operasyonlarında 118 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Aldığı istihbaratı değerlendiren ekipler önceden belirlenen farklı adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda 118 adet kaçak cinsel içerikli ürün ile 58 adet kaçak cep telefonu ve 97 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 2 zanlı da gözaltına alındı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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