18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"

Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" müzikseverlerle buluştu.

Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" müzikseverlerle buluştu.



NG Afyon'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılış konserine katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl 18. kez düzenlendiğinin altını çizerek, etkinliğin sürekliliğinin, sanata verilen değerin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.



Tutulmaz, Afyonkarahisar'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanında halkın da festivale aralıksız şekilde destek verdiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Afyonkarahisar, son yıllarda turizmin göz bebeği şehirlerden biridir. Kendisinden her geçen yıl daha da fazla bahsettirmektedir. Bu tür sanatsal etkinliklerle turizmi besleyebilir ve arttırabilirsek, bu hem ilimizin kalkınması hem de ilimize verilen değerin artması açısından önemlidir. Bu etkinliği önemsiyorum. Buna katılan herkese ve organize eden Hüseyin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum."



"Çok önemli bir festival gerçekleştiriyoruz"



Konserin ardından AA muhabirine açıklama yapan Başkadem de festivalin hem Anadolu hem de Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Çünkü Anadolu şehirleri, kültür ve sanatla daha çok haşır neşir olmaya başladı. Biz de burada NG Afyon ile beraber, çok önemli bir festival gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



Başkadem, Afyonkarahisar halkının konsere yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, etkinliğin hem Afyon hem de kültür ve turizm açısından çok önemli olduğunu anlattı.



Festivallere verilen devlet desteğinin önemine vurgu yapan Başkadem, şöyle devam etti:



"Bu akşam çok ilginç ve çok güzel bir konser var. Bu konserin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Başkemancısı Jülide Yalçın ve Türkiye'nin çok önemli bir piyanisti olan Elif Önal, bu gece bizlerle beraber."



Başkadem, açılışı Türk sanatçılarla yaptıklarını aktararak, "Burada Avrupalı sanatçılarla açılış yapıyoruz her zaman ama bizim de gerçekten bu klasmanda çok önemli sanatçılarımız var." ifadesini kullandı.



"Turizmin gelişmesi için sanat ve kültür alanında faaliyetler olması gerek"



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır ise kültür sanatın hayatta her zaman yer bulması gerektiğine işaret ederek, "Her hizmetin bir alıcısı var. Biz de bu sektörde bunun sağlanması açısından destek veriyoruz. Kültür ve sanatın yaşatılması için katkı veriyoruz." dedi.



Önceki yıllara kıyasla daha coşkulu bir katılım olduğunu vurgulayan Tanır, şunları kaydetti:



"Gerçekten keyif aldım. Kemanda, bir yaprağın rüzgarda dalgalanması gibi hissediyorsunuz. Piyanoda bir hareket, ritim var. Bir ahenkle beraber sizi farklı bir dünyaya götürüyor. Afyonkarahisar'da turizm çok önemli ama kültür sanat da o kadar önemli. Turizmin gelişmesi için sanat ve kültür alanındaki faaliyetlerin de olmasında fayda var. Bu çerçevede düşündüğümüzde Afyonkarahisar'ın Frig Vadisi, Kocatepe'si, Akdağ'ı, termali ve bütün değerleriyle birlikte kültür sanatını da ön plana çıkarmak gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, kültür ve sanatla daha öteye geçecektir. Gelişmiş ülkeler, kültür sanata önem veren ülkelerdir. Kültür sanata önem verdikleri kadar da hayatlarında refah ve huzuru sağlayabilirler."



"Çok büyük bir hizmet"



Konserde sahne alan Cumhurbaşkanlığı Başkemancısı Jülide Yalçın da festivale ilk kez katıldığını belirterek, "Başta bu festivalin kurucusu Hüseyin Başkadem'e teşekkür ediyorum. Gerçekten Afyon için çok büyük bir hizmet. Afyon sadece yol üzerinde dinlendiğimiz bir yer değil. Bir kültür şehri. Gerçekten çok takdir ediyorum. 18 yıl da oldukça uzun bir süreç. Daha nice uzun yıllar devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görevli Doç. Elif Önal ise çok keyifli ve önemli bir festival olduğunu söyleyerek, "Afyon'da 18 yıldır yapılan bu festivale ilk kez konuk olduk. Nice yıllar devam etmesini diliyoruz. Bizim için çok büyük bir keyifti." dedi.



Festival programında çok önemli isimler olduğuna dikkati çeken Önal, "Böyle bir etkinliğin açılış konserini yapmak çok onur verici." değerlendirmesini yaptı.



Sanatçılar konserde Mozart, Grieg ve Brahms'ın keman ve piyano sonatı eserlerini yorumladı.



Başkadem, konserin ardından Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a plaket takdim etti.



Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Hasan Uçarsu, öğretim üyesi, sanatçı Ali Yılmaz, yazar Ahmet Örs ve edebiyat çevirmeni Regaip Minareci, festival kapsamında gerçekleşen okul etkinliğinde öğrencilerle buluşarak, sanat içerikli derslere katıldı.



Festival, 10 Nisan'a kadar gerçekleşecek etkinliklerle devam edecek.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı

Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım ile Fotoğrafının Yan Yana Konulmasına Tepki Gösterdi!

Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek