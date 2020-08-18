18 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Bay Yanlış
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01:15 Sen Çal Kapımı
02:45 Şevkat Yerimdar
03:30 Kadın
05:45 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Bay Yanlış
12:45 Şevkat Yerimdar
15:45 Sen Çal Kapımı
15:45 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım