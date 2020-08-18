18 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm

02:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

02:30 Kod Adı: Ressam

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

12:45 Kuaförüm Sensin

16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bücür

20:00 Güldür Güldür Show

22:15 Bücür