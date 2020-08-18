18 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Oblivion

02:30 Kaçak Gelinler

02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:30 Türk Müziği

05:00 Kara Sevda

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 American Ultra

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

21:45 American Ultra

22:15 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

23:45 Güvercin