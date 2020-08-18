18 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kayıp Şehir

01:10 Geniş Aile

02:20 Kanıt

02:30 Çok Gezenti

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Çocuklar Duymasın

05:30 Müzik

06:00 Bodrum Masalı

08:15 Çocuklar Duymasın

11:00 Çalıkuşu

13:45 Adını Feriha Koydum

16:00 Yaprak Dökümü

20:00 Arka Sokaklar

23:00 Kanıt