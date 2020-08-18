18 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kayıp Şehir
01:10 Geniş Aile
02:20 Kanıt
02:30 Çok Gezenti
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Çocuklar Duymasın
05:30 Müzik
06:00 Bodrum Masalı
08:15 Çocuklar Duymasın
11:00 Çalıkuşu
13:45 Adını Feriha Koydum
16:00 Yaprak Dökümü
20:00 Arka Sokaklar
23:00 Kanıt