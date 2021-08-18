Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ece Üner ile Susma
02:45 İntikam Geçidi
04:15 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
15:45 Ece Üner ile Susma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers 5: Son Şövalye
23:15 Baht Oyunu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika