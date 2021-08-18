18 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
18.08.2021 06:42
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:15 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:30 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
05:10 Süper Lig Özetler
05:45 TFF 1. Lig Özetler
06:15 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Futbol Anadolu
21:30 Taktik Analiz
23:00 İleri Üçlü
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