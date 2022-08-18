18 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

18 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

18.08.2022 06:42
18 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

18 Ağustos 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Adanaspor - Tuzlaspor

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

16:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Türkiye -

19:00 Spor Merkezi

21:00 Aktüel Futbol Transfer

22:00 Dakika Skor

YORUMLAR
500
Trabzon'da acı kaza! 4 gün önce evlenen çift trafik kaza ile ayrı düştü Trabzon'da acı kaza! 4 gün önce evlenen çift trafik kaza ile ayrı düştü Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 18 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 06:46:03. #1.11#
SON DAKİKA: 18 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement