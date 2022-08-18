Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Adanaspor - Tuzlaspor
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
16:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Türkiye -
19:00 Spor Merkezi
21:00 Aktüel Futbol Transfer
22:00 Dakika Skor
Son Dakika › TV › 18 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika