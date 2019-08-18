18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak

" Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak"

" Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti"

"Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz"

"Türkiye'de potansiyel çok büyük"

SÜPER LİG

19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü

21.45 Göztepe - Antalyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor

TFF BİRİNCİ LİG

16.30 Hatayspor - Altınordu

19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor

21.45 Akhisarspor - Adanaspor

21.45 Altay - Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.30 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

BASKETBOL

18.00 Türkiye - İtalya