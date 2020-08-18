18 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi. Kolombiyalı futbolcu, 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi

Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez

"Fatih Terim bir okul""Bu zamana kadar çalıştığım hocaların üzerimde emeği çok""Benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyan oyuncu olacaktır"

UEFA B-A Eğitim Kursu ilk etabı sona erdiÖmer Kaner: Çok değerli hocalar yetiştirdik "Doğru yolda ilerliyoruz" "Avrupa Şampiyonası'na katılmış olsaydık başarılı olurduk"Erden Or: Amacımız donanımlı antrenörler yetiştirmek"Antrenörlerin kendilerini sürekli güncellemesi lazım"

Tunay Torun: Rizespor'da kafamız rahat ve mutluyuz "Başakşehir ligin en iyi takımı" "Kendimi çok iyi hissediyorum" "Hedefimiz ligde kalmaktı, başardık" "Türk gencine değer verilsin" "Milli takımı ayakta alkışlıyoruz""EURO 2020'ye maç maç bakmalıyız""Taraftar hep yanımızda oldu"

BEŞİKTAŞ10.00 Siyah beyazlıların yeni sezon formalarının tanıtımı yapılacak, ayrıca, kulübün taraftarları ve futbolcuları için hazırladığı sürpriz proje açıklanacak. (Vodafone Park)11.00 - 18.00 Siyah beyazlı ekip günü çift antrenmanla geçecek.

GALATASARAY14.00 Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşmesi yenilenen Nilay Karaağaç için imza töreni düzenlenecek. Törene Başkan Mustafa Cengiz de katılacak.Sarı kırmızılı takım günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇESarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümü için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek kampa girecek.

KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORGöztepe ve Gaziantep FK ekiplerinin yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampları başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL22.00 RB Leipzig - Paris SG

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 1'İNCİ ELEME TURU19.00 Karabağ - Sileks20.00 Legia Varşova - Linfield21.00 Dinamo Brest - Astana21.45 Celtic - KRKR22.00 Kızılyıldız - Europa

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME19.00 Lincoln - Prishtina

21.00 Engordany - Zeta