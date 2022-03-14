18. Akbank Kısa Film Festivali 21 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
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18. Akbank Kısa Film Festivali 21 Mart'ta başlayacak

14.03.2022 13:24
18. Akbank Kısa Film Festivali 21 Mart'ta başlayacak

"18. Akbank Kısa Film Festivali"nde, 33 ülkeden 81 kısa ve 3 uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak.

"18. Akbank Kısa Film Festivali"nde, 33 ülkeden 81 kısa ve 3 uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 21-31 Mart'ta düzenlenecek çevrim içi festivale, 68 ülkeden, 2 bin 81 kısa filmle başvuru yapıldı.

Sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle bu alanda bir platform oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen festival, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim", "Forum" ve "Genç Bakışlar" bölümlerinden oluşacak.

Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yer alacağı festivalde, çok sayıda filmin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

Festival kapsamında atölyeler de düzenlenecek

"Çoğunluk" adlı ilk uzun metrajlı filmiyle festivale katılan yönetmen Seren Yüce, festivalin "Deneyimler" bölümündeki söyleşiye konuk olacak.

"Moon 66 Questions", "Hiwa", "Hector Malot: The Last Day of the Year" ve "The End of Suffering (a Proposal)" filmleriyle festivalde yer alan yönetmen Jacqueline Lentzou, "Kısadan Uzuna" bölümünde konuşma yapacak.

Slovenya'dan Matjaz Ivanisin, "Belgesel Sinema" bölümünde "Playing Men" filmini ve ardındaki çalışma prensiplerini anlatacak.

Kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Kısa Film Senaryo Yarışması"na 692 senaryo ile başvuru yapıldı. "Forum" bölümünde gerçekleşecek yarışmada, finale kalan 8 senaryodan, en iyisi belirlenecek. Forum bölümünde ayrıca senarist Nuran Evren Şit senaryo atölyesi, yapımcı Yamaç Okur ise proje geliştirme atölyesi yapacak.

20 yaş altı yönetmenlere yönelik bu yıl ilk kez düzenlenen açılan "Genç Bakışlar" yarışma bölümünde ise finalist olarak belirlenen 13 film katılacak.

Festivalin "Özel Gösterim" bölümü Fransa'dan kısa filmlere ayrılırken, atölye söyleşi programında yönetmen Ezel Akay ile oyuncu Nihan Okutucu yer alacak.

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'Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı 'Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Hakan Binbaşgil, Film Festivali, Kısa Film, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18. Akbank Kısa Film Festivali 21 Mart'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18. Akbank Kısa Film Festivali 21 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
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