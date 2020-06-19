18. Altın Örümcek Ödülleri'nde kazananlar açıklanıyor - Son Dakika

18. Altın Örümcek Ödülleri'nde kazananlar açıklanıyor

2002 yılından bu yana web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri'nde kazananlar açıklanmaya başlandı.

18. Altın Örümcek Ödülleri'nde kazananlar açıklanıyor, System.String[]

2002 yılından bu yana web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri'nde kazananlar açıklanmaya başlandı.


İnternet ekosisteminin her sene yakından takip ettiği Altın Örümcek Ödülleri'nde bu sene 18.kez dijital dünyada etki sahibi olan marka ve projeler seçiliyor. Bu yıl toplam 28 kategoride bin 360 projenin başvurduğu ödüllerde, 29 kişilik juri ekibi değerlendirmelerini yaparak ilk 3'e giren projeleri belirledi.Pandemi nedeniyle bu sene ödül töreni yerine kazananlar 18 Haziran 2020 Perşembe itibariyle online olarak açıklanmaya başlandı. En iyi Web Sitesi ve En İyi Mobil Uygulama ile Büyük Bronz Ödülü almaya hak kazananlar ise 2 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilecek.


Toplam 28 kategoride 215 ödül marka ve ajans sahipleriyle buluşacak


İlk olarak dün Bankacılık & Finans, Bilişim & Teknoloji ve Dijital Pazarlama & Entegre kampanya kategorilerinde kazananlar açıklanırken, ödül almaya hak kazanan projeler her gün 10: 00, 13: 00 ve 16: 00 saatlerinde üçer kategori olmak üzere Altın Örümcek web sitesinden ilan edilecek. 28 kategoride birinci, ikinci ve üçüncülerin yanı sıra; halkın favorileri, en erişilebilir web sitesi, en erişilebilir mobil uygulama, en iyi web sitesi ve en iyi mobil uygulama ödülleri de sahiplerini bulacak. Online ortamda yapılacak duyuruların ardından tüm ödüller, proje sahiplerinin adreslerine fiziksel olarak teslim edilecek.


Halk oylamasında rekor kırıldı


Yapılan açıklamaya göre internet üzerinden herkesin katılım gösterebildiği halk oylamasında kullanıcılar, jürilerin değerlendirmesi sonucunda finale kalan 246 projeyi oyladı ve halkın favorilerini belirledi. Kıyasıya rekabete sahne olan halk oylamasında, 65 bin 960 tekil kullanıcı, 18 Mayıs 2020 - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında toplam 577 bin 284 oy kullanarak katılım rekoru kırdı.


Bugüne kadar 40 binden fazla başvuruya ev sahipliği yapan Altın Örümcek Ödülleri, her sene İstanbul'da görkemli bir ödül töreniyle düzenleniyor ve ödül töreninde jüri değerlendirmeleri sonucunda her kategorinin kazananları, halkın favorileri ve bir klasik haline gelen Büyük Bronz Ödül ise yüzlerce davetlinin alkışları eşliğinde takdim ediliyordu. Ancak bu yıl COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ödül töreni gerçekleştirilemeyecek. Dereceye girenler ve ödül almaya hak kazananlar ise sosyal medya hesaplarından ve Altın Örümcek Ödülleri'nin bu yıl yenilenen web sitesinden yayınlanacak. - İSTANBUL

Altın Örümcek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 18. Altın Örümcek Ödülleri'nde kazananlar açıklanıyor - Son Dakika Ekonomi

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