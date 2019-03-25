18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri 29 Nisan'da

İletişim sektöründe 47'inci yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD): bu yıl 18.'si gerçekleşecek Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturuyor. Turkcell'in iletişim sponsoru olduğu 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni; Zorlu Holding'in katkıları ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin mekân sponsorluğunda düzenlenecek. 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 29 Nisan Pazartesi akşamı, Zorlu PSM Sky Lounge'da gerçekleştirilen törende açıklanacak.

Bu yıl 18. kez düzenlenen ödül töreninde halkla ilişkiler profesyonellerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasının önemli simaları, seçici kurul üyeleri, medya, akademisyenler ve genç iletişimciler bir araya gelecek.

200'ün üzerinde proje ödül için başvurdu

18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'ne 205'i kurum, 91'i Genç İletişimci Projesi olmak üzere 21 ana ve 27 alt kategoride 200'ün üzerinde proje başvuruda bulundu.