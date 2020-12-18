18 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Dizi

02:00 Kanıt

03:30 Akasya Durağı

04:50 Fırtına

06:00 Güllerin Savaşı

08:15 Akasya Durağı

11:00 Sultan

11:00 Annem

13:30 Asi

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

23:30 Galip Derviş