Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Gamer
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 beIN Teknik
01:45 Özel Röportaj
02:00 1. Lig
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
09:00 Süper Lig Kısa Özet
09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:30 Maç Saati
09:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
10:00 beIN Teknik
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
12:00 1. Lig
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Özel Röportaj
14:00 beIN Teknik
14:00 Maç Saati
14:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:45 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:00 beIN Teknik
15:30 Özel Röportaj
15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 beIN Teknik
16:00 Sanal Direktör
16:00 Taraftar
16:15 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
17:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
18:00 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Serie A Full Impact
18:30 Ligue 1 Show
19:00 This is Paris
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Karagümrük - Galatasaray
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:45 Süper Lig
20:00 Karagümrük - Galatasaray
20:00 beIN Manşet
21:00 Gamer
21:00 beIN Teknik
21:00 Süper Lig
21:45 Özel Röportaj
22:00 Futbolun Şehirleri
22:00 Taraftar
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Taraftar
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika