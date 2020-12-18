18 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Gamer

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 beIN Teknik

01:45 Özel Röportaj

02:00 1. Lig

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:00 Maç Saati

09:00 Süper Lig Kısa Özet

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:30 Maç Saati

09:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

10:00 beIN Teknik

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:00 1. Lig

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Özel Röportaj

14:00 beIN Teknik

14:00 Maç Saati

14:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

14:45 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:00 beIN Teknik

15:30 Özel Röportaj

15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 beIN Teknik

16:00 Sanal Direktör

16:00 Taraftar

16:15 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

17:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Serie A Full Impact

18:30 Ligue 1 Show

19:00 This is Paris

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Karagümrük - Galatasaray

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Karagümrük - Galatasaray

20:00 beIN Manşet

21:00 Gamer

21:00 beIN Teknik

21:00 Süper Lig

21:45 Özel Röportaj

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar