Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 *
01:35 Biatlon
02:00 Alp Disiplini
02:30 Ski Flying
03:30 Ski Flying
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
08:00 Biatlon
08:00 Alp Disiplini
08:00 Ski Flying
09:00 Alp Disiplini
09:15 Ski Flying
09:30 Biatlon
10:30 Snooker
10:30 Biatlon
11:30 Alp Disiplini
12:20 Alp Disiplini
12:30 Biatlon
13:30 Biatlon
13:45 Alp Disiplini
14:00 Biatlon
15:05 Snooker
15:15 Biatlon
16:05 Biatlon
17:35 Snooker
17:35 Alp Disiplini
18:35 Kayakla Atlama
19:50 Haberler
19:55 Kayakla Atlama
20:00 Haberler
20:05 Biatlon
20:05 Olimpiyat Oyunları
21:00 Snooker
21:50 Haberler
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika