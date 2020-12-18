Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Mucize Doktor
00:15 Hepsi Benim
01:45 Kefaret
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar
06:00 İnadına Aşk
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
20:00 Çocukluk
23:45 Sen Çal Kapımı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika