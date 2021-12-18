Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:40 Kıbrıs Zafere Doğru
04:40 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
05:50 Muhteşem Kraliçe
08:45 Doru
10:40 Tozkoparan İskender
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru
15:25 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika