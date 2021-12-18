Üye Girişi
18 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

18.12.2021 06:42
18 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

18 Aralık 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masasi

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 ÖK Y. Malatyaspor - A.Alanyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Bursaspor - Kasımpaşa

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Kasımpaşa - DG Sivasspor

15:00 Galatasaray - M. Başakşehir

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 Bein Süper Lig

20:00 G. Giresunspor - Altay

22:00 Bein Süper Lig

23:30 Trio

18 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
01:07 Kılıçdaroğlu'nun "Herkes konuşmalı" çağrısına TÜSİAD'dan cevap
00:49 Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Vergi müjdesinde değişimler olacak
00:18 Milli futbolcumuz sezonun, Inter ise tarihinin ilkini yaşadı
00:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL iddiasına cevap verdi: Gündemimizde olması mümkün değil
23:44 Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, aynı silahla intihar etti
23:36 Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi
23:17 Ali Babacan'dan gündem olacak açıklamalar: Keşke konuşsaydım, Türkiye'nin felakete gideceğini görüyordum
23:16 Son Dakika! 2022 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
22:43 Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti
22:20 Son Dakika! Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 06:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: 18 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement