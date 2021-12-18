Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
06:15 Medcezir
07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Annemizi Saklarken
16:00 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika