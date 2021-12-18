18 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

06:15 Medcezir

07:15 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Annemizi Saklarken

16:00 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken