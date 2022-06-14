18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak - Son Dakika
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18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak

14.06.2022 12:50
18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar ana gündem maddesi olacak.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar ana gündem maddesi olacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Haziran tarihlerinde başkent Nur Sultan'da yapılacak Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri için hazırlıklar tamamlandı.

Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya gelecek.

Söz konusu görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil edecek.

Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyet katılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O.Pedersen'i ise Siyasi Konulardan Sorumlu Görevlisi Robert Dunn temsil edecekken daha önceki görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan bu kez sadece Ürdün heyeti yer alacak.

Bunun yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri de görüşmelerde hazır bulunacak.

Görüşmelerde, taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak.

Yarın sabah ikili ve üçlü teknik toplantılarla başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri, 16 Haziran'da ana oturumla sona erecek.

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerine, Ocak 2017'den bu yana Kazakistan'ın başkenti ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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