Son Dakika Haberleri: 18 Ay Aldığı Emekli Maaşı, Primleri Eksik Çıktığı Gerekçesiyle İptal Edildi

18 Ay Aldığı Emekli Maaşı, Primleri Eksik Çıktığı Gerekçesiyle İptal Edildi

48 dakika önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde SSK'dan emekli olan Ekrem Tosun'a (58) bağlanan maaş, 18 ay sonra kesildi.

18 Ay Aldığı Emekli Maaşı, Primleri Eksik Çıktığı Gerekçesiyle İptal Edildi, System.String[]
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde SSK'dan emekli olan Ekrem Tosun'a (58) bağlanan maaş, 18 ay sonra kesildi. Gerekçe olarak ise paravan şirket tarafından primlerinin 7 ay eksik yatırılması gösterildi.

?Bandırma'da SSK'dan emekli olan Ekrem Tosun'un düzenli olarak 18 ay boyunca aldığı emekli maaşı, kesildi. Maaşın kesilmesine gerekçe olarak ise 7 aylık sigorta priminin eksik olması gösterildi. Ödenen 18 aylık maaş tutarının ise Tosun'un 7 ay çalışıp yeniden emekli olduktan sonra alacağı aylıklarından kesileceği bildirildi. 

Ekrem Tosun, "SSK'dan emekli oldum ve 18 ay boyunca düzenli olarak emekli maaşımı aldım. 18 ayın sonunda SSK emekliliğimi iptal etti. Şu an maaş alamıyorum ve çok mağdur durumdayım. Emekli maaşıma güvendiğim için borca girdim, bu borçlarımı da ödeyemiyorum. Maaşımın kesilmesine gerekçe olarak ise sigorta primlerimin 7 ay eksik çıkmış olduğu gösterildi. 7 ay daha çalışmam karşılığında tekrar emekli olabilecekmişim, ancak SSK 18 ay boyunca vermiş olduğu maaşı benden kesecekmiş. SSK'dan tarafıma yapılan açıklamada, daha önce çalıştığım bir iş yerinin paravan olduğu ve 7 aylık SSK prim ödememin bu yüzden kabul edilmediği belirtildi. Şirket yasal olmadığı için 7 ayım iptal edildi ve emekli maaşım kesildi" dedi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:56 Kaynak: DHA

Sigorta, Bandırma, Balıkesir, Güncel
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