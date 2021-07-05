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18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı - Son Dakika

18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı

05.07.2021 18:34

18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı ile 2021 yılının ilk altı ayında 37 bin metre hatta görüntüleme yaptı.

18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı ile 2021 yılının ilk altı ayında 37 bin metre hatta görüntüleme yaptı.

MUĞLA - Ülke genelinde kanal görüntüleme, temizlik ve kazısız tamir teknolojisini kullanan sayılı kurumlardan olan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı ile 2021 yılının ilk altı ayında 37 bin metre hatta görüntüleme yaparak, ihtiyaç olan bölgelerde temizlik ve onarım yaptı.

Türkiye'de kanal görüntüleme, temizlik ve kazısız tamir teknolojisini uygulayan sayılı kurumlardan olan MUKİ Genel Müdürlüğü, bu alanda çalışmalarına devam ediyor. Aracın kuruma kazandırılarak çalışmaların başlatıldığı günden bu yana il genelinde bir çok görüntüleme ve onarım işlemi yapan ekipler, 2020 yılı ile 2021 yılının ilk altı ayında 37 bin metre hat taraması yaptı.

240 arıza kazısız giderildi

18 ayda kanal görüntüleme robotu ile 11 bin 160 metre kanalizasyon görüntülemesi yapan ekipler, yağmur suyu hattında da 4 bin 760 metre görüntüleme işlemi gerçekleştirdi. Yapılan taramalar esnasında hatlarda görülen arızalar yine robotlar aracılığıyla kazısız bir şekilde giderildi. Ekipler son 18 ayda il genelinde kanalizasyon hatlarında karşılaşılan 240 arızanın onarımını kazısız teknoloji yöntemiyle yaptı. Arızaların yanı sıra ekipler taranan hatların temizlik işlemlerini de gerçekleştirdi.

Pet şişe, terlik, telefon, plastik ambalaj

İl genelinde kanal görüntüleme ve temizlik işlerini yürüten MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyona atılan atıkların büyük sorunlara yol açtığını, özellikle sanayi ve evsel yağ atıklarının hatlarda tıkanmalara sebep olduğunu belirtti. Ekipler, kanalizasyon görüntüleme sırasında karşılarına terlik, telefon, ıslak mendil, pet şişe, plastik ambalajlar, sigara paketi, kişisel bakım ürünleri gibi atılmaması gereken ürünlerin çokça görüldüğünü de iletti.

İşletmelerin kanalizasyona aktardığı yağlar sorun yaratıyor

Lokanta, kafe, restoran gibi iş yerleri ve evsel yağ atıklarının kanalizasyon sistemine dökülmesi bir çok soruna yol açıyor. Kanalizasyon sistemlerinin atıksu arıtma tesisiyle biten sistemlerde, kanalizasyondan gelen yağ atıkları biyolojik olarak çalışan kentsel atıksu arıtma tesislerinin performansını da etkiliyor. Hatlarda oluşturduğu tıkanıklıkların yanı sıra tesis giriş kirlilik yükünün artması sebebiyle enerji tüketimini de olumsuz etkiliyor.

"Lavabo ve tuvaletlere atılanlara dikkat edilmeli."

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü konu hakkında yaptığı açıklamada, il genelinde bir çok bölgede hatlarda tıkanıklıkların meydana geldiğini, en büyük sebeplerinden biri olarak yağ atıklarının kanalizasyon sistemine dökülmesi olduğunu belirtti. Açıklamada "Kanal görüntüleme aracını filomuza dahil ettiğimiz günden bu yana ekiplerimiz il genelinde aralıksız olarak tarama ve temizlik işlemlerini sürdürüyor. Araçta yer alan sistem sayesinde hatlar robot aracılığıyla taranıyor, ihtiyaç durumuna göre kazısız onarım ve temizleme işlemi gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda lavabo ve tuvaletlere atılıp, dökülmemesi gereken birçok nesneyle karşılaştık. Islak mendil, pet şişe, gıda ve giysi ambalajı, giysi parçaları, terlik, telefon, sigara paketi ve izmariti gibi bir çok nesne hatlarda büyük sorunlara yol açıyor. Özellikle sanayi ve evsel yağ atıkları borulara yapışıp, zamanla katman oluşturarak hatların tıkanmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızdan tuvalet ve lavabolara bu tür ürünleri atmaması, özellikle yağ atıklarının bertarafının yağ toplama alanlarında gerçekleştirilmesi konusunda hassas olmalarını rica ediyoruz" İfadeleri yer aldı.

18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı
18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı
18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı
18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Sigara, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı - Son Dakika


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