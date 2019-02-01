Son Dakika Haberleri: 18 Aylık Faslı Bebek Dünya Başkentlerini Ezbere Saydı

18 Aylık Faslı Bebek Dünya Başkentlerini Ezbere Saydı

15 dakika önce

- 18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydıRABAT - Fas'ta 18 aylık bir bebeğin annesi ile birlikte dünya başkentlerini ezbere sayması görenleri şaşırtıyor.

18 Aylık Faslı Bebek Dünya Başkentlerini Ezbere Saydı, System.String[]
- 18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

RABAT - Fas'ta 18 aylık bir bebeğin annesi ile birlikte dünya başkentlerini ezbere sayması görenleri şaşırtıyor.
Fas'ta 18 aylık bebek görenleri kendine hayran bıraktı. Minik bebek, dünya başkentlerini tek tek ezbere saydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, 18 aylık bebek annesinin ülkeleri söylemesinin ardından başkentleri şaşırmadan saydı. Sevimli bebek, annesinin İsrail'in başkentini sorması üzerine, "Öyle bir ülke yok" dedi. Minik bebek iki dakikalık görüntüde en az 65 ülkenin başkentini şaşırmadan saydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Fas, Güncel
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