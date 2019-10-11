Son Dakika Haberleri: 18 aylık Fatmagül bebeğe son veda
Son Dakika 3. Sayfa 18 aylık Fatmagül bebeğe son veda

18 aylık Fatmagül bebeğe son veda

38 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üzerine televizyon ünitesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 18 aylık bebek Fatmagül Erdoğan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

18 aylık Fatmagül bebeğe son veda, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üzerine televizyon ünitesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 18 aylık bebek Fatmagül Erdoğan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Lüleburgaz'da dün saat 16.30 sıralarında Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'ndeki evlerinde oyun oynayan 18 aylık Fatmagül Erdoğan'ın üzerine televizyon ünitesi düşmüştü. Kaza sonucu hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan minik Fatmagül, bugün gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Fatmagül Erdoğan Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan acılı baba Ulaş Erdoğan'ın cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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