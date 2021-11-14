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18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu - Son Dakika

18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu

14.11.2021 20:49

Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranması bulunan 40 yaşındaki adam, kaçmaya çalışınca jandarma ekipleri tarafından vurularak yaşamını yitirdi. Olayı duyup hastaneye koşan yakınları ise sinir krizi geçirerek görevlilere zor anlar yaşattı.

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, aranması bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi. Yalın, kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın'ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın'ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi.

18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu
18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu
18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu

Cumhuriyet Mahallesi, Jandarma, Yalın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu - Son Dakika


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