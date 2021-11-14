18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu - Son Dakika

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, aranması bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi. Yalın, kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın'ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın'ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi.