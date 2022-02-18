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18 ayrı suçtan aranıyordu polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

18 ayrı suçtan aranıyordu polis ekiplerince yakalandı

18.02.2022 13:17
18 ayrı suçtan aranıyordu polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranması ve 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranması ve 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Devriye görevinde bulunan polis ekiplerince gece saatlerinde Erenler ilçesi Küpçüler Caddesi üzerinde C.B. isimli şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi. 18 ayrı suçtan aranması ve 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. C.B., işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAKARYA

18 ayrı suçtan aranıyordu polis ekiplerince yakalandı
18 ayrı suçtan aranıyordu polis ekiplerince yakalandı

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Sakarya, Erenler, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 ayrı suçtan aranıyordu polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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