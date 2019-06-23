Son Dakika Haberleri: 18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi

22 dakika önce

18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendiİSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda sabah sandıkların açılmasından itibaren yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda sabah sandıkların açılmasından itibaren yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Okulda 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.
18 bin 450 kayıtlı seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda oy kullanacak. Vatandaşların sandıklar açılmasından itibaren oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde arabasıyla gelen vatandaşların trafik yoğunluğu oluşmasına neden olduğu da dikkat çekti. Oy kullanmak için gelen vatandaşlar okulun bahçesinde de yoğunluk oluşturdu. Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi' olma özelliğini taşıyor. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde toplam 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde oylarını kullanacak.
18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
İstanbul, Avcılar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]