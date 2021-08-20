Üye Girişi
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)

20.08.2021 15:20

Son dakika haberine göre Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan Azerbaycanlı 22 medya mensubuna sertifikaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan Azerbaycanlı 22 medya mensubuna sertifikaları takdim edildi.

TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının destekleriyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "18. Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin sertifika töreni, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli katıldı.

Genel Müdür Aktaş, düzenlenen program vesilesiyle "iki devlet bir millet" anlayışıyla her alanda iş birliğinin güçlendirildiği "dost ve kardeş ülke" Azerbaycan'da görev yapan 22 medya temsilcisini misafir ettiklerini söyledi.

Kamuoyunu bilgilendirme açısından olağanüstü şartlarda güvenliğin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Aktaş, sahada kazanılan başarıların, kara propaganda ve kirli algıyla gölgelenmemesi için en kilit rolün medya mensuplarına düştüğünü ifade etti.

Aktaş, sadece savaş ve kriz anlarında değil, orman yangını, sel ve deprem gibi doğal afetlerde de muhabirlerin canları pahasına kamuoyunu bilgilendirmekle mükellef olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle dünyaya gerçeğin anlatılmasında çok önemli bir görevi ifa eden sizler, bu eğitimde sadece savaş muhabirliği değil zor şartlar altında hayatta kalma eğitimi de aldınız. Olağanüstü durumlarda medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının bu işi nasıl icra ettikleri, kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları, doğru ve nitelikli haberin dünyaya nasıl aktarılması gerektiği hususlarında bilgi ve deneyimler de paylaşılmıştır. Habercilikten, kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı başlıkta bugüne kadar 399 personele eğitim verilmiş, eğitimin sonunda katılımcılar uluslararası arenada geçerliliği olan Savaş Muhabirliği Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Eğitimler, aynı zamanda, uluslararası iş birliklerine ve tecrübe aktarımına da vesile olmakta ve mesleki gelişim sürecini olumlu yönde desteklemektedir."

Bölgede tutsak durumda 422 medya mensubu bulunuyor

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de mesleğini icra ederken hayatını kaybeden medya çalışanlarının sayılarını paylaştı.

Suriye'de Mart 2011'den 3 Mayıs 2020'ye kadar Beşşar Esed rejimi ile İran destekli terörist grupların 551 gazeteciyi öldürdüğünü, hava saldırılarında 22 gazetecinin, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında 64, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırılarında 33 basın mensubunun hayatını kaybettiğini aktaran Karagöz, şu an bölgede tutsak durumda 422 medya çalışanının bulunduğunu aktardı.

Karagöz, sahada gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Hareketli görüntüleri çekerken bir an kendimizi kaybedebiliriz. Haberin peşinden sonunu düşünmeden gidebiliriz. İşte o heyecanı taşıyan arkadaşlarımız, bazen hayatlarını kaybediyor bazen de esir düşüyorlar." dedi.

Anadolu Ajansından da 4 basın mensubunun Suriye savaşı sırasında hayatını kaybettiğini hatırlatan Karagöz, Uluslararası Basın Enstitüsünün (IPI) raporuna göre, Afganistan'da 30'dan fazla gazetecinin yaşamını yitirdiğini, Irak'ta 2003'ten bu yana 455 gazetecinin öldürüldüğünü, Libya'da 2011-2019 arasında 14, Filistin'de ise İsrail saldırıları sonucunda 46 basın mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Karagöz, 15 Mayıs'ta Associated Press (AP) ile Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki binalarının yerle bir edildiğini hatırlatarak, "Bu da gazetecilik mesleğinin neden bu kadar zorlu ve çetin olduğunun bir göstergesi. Yine yakın dönemde Ermenistan o bölgeleri işgal etti, Kelbecer'de döşediği mayınlarda 3 Azerbaycanlı kardeşimiz hayatını kaybetti, 4 Azerbaycanlı kardeşimiz ise maalesef yaralandı. Savaşın olduğu anda değil savaştan sonra da biz gazetecilerin hayatı büyük risk taşıyor." dedi.

Karagöz, asker ve polis dışında en fazla hayatını kaybeden meslek grubunun gazeteciler olduğunu, ancak kendilerinin doğruları dünyaya duyurmaya, katliamların fotoğrafını çekmeye, haberlerinden rahatsız olanlara rağmen doğruluk ve hakikat adına mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bu coğrafyada medya mensubu olmanın, böyle bir eğitim almayı zorunlu kıldığını aktaran Karagöz, şunları kaydetti:

"Bu programda bizler, habercilerimizin her şartta hayatta kalabilmeleri, görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için eğitimleri tam donanımlı olarak dizayn ettik. AA Haber Akademisi olarak, 2012'den bu yana Polis Akademisi ile ortaklaşa ve TİKA'nın destekleriyle yürüttüğümüz sertifika programıyla hem kendi kurumuzda görev alan hem yerel hem de yabancı medya organlarında çalışan yüzlerce haberciye eğitim verdik. Savaş Muhabirliği Sertifika Programı, en başından bu yana Türkiye'nin sınırlarını aşarak uluslararası alana taşındı."

Karagöz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'nun birçok ülkesinden kursiyerleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, çalışmalarımızın ve bu eğitimin sonuç verdiğini en son Akdeniz ormanları yangınında görmüş olduk. Rüzgarın ters esmesiyle sadece bir arkadaşımız yaralandı ama diğer arkadaşlarımız eğitim sayesinde yara almadan mesleklerini icra ettiler. En güzel fotoğrafları onlar çektiler, en güzel görüntüleri onlar aldılar. O habercilik aşkıyla alevlerin arasında atıldılar ama bu eğitimden dolayı kendilerini korumayı başardılar."

"Çok sayıda gazetecinin tehlikeler atlatması, eğitimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur"

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise Azerbaycan'ın 30 yıllık hasretin ardından kendi öz vatanına kavuştuğu Dağlık Karabağ Zaferi'nin birinci yılına yaklaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sırt sırta verdiğimiz bu süreçte, siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadeleler neticesinde ulaştığımız bu şanlı zafer, 30 yıllık bu işgal sürecindeki bu bölgenin neredeyse virane haline getirildiğini, taş üstünde taşın bırakılmadığını, camilerin, mezarlıkların bile tahrip edildiğini gördük. Bunun yanı sıra Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu, 100'e yakın masum sivilin şehit edildiğine hep birlikte şahit olduk. Yaşanan bu olayları, görüntü ve haberleriyle tüm dünyaya duyuran bizlere asıl bu gerçekleri gösteren muhabirlerin de ne kadar kutsal ve ulvi görev yaptıkları da apaçık ortadır. Buradaki çatışmaların şiddeti, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırısı ve oradaki çok sayıda gazetecinin büyük tehlikeler atlatmış olması, gazetecilerin bu savaş muhabirliği eğitimini almış olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Çolak, törende bulunan 22 kursiyerle birlikte bugüne kadar aralarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kamerun, Özbekistan'ın da bulunduğu 39 ülkeden toplam 399 personele eğitim verdiklerine dikkati çekerek, "Bu eğitimi, savaş hukuku, ilk yardım, ileri sürüş teknikleri, rehin alma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma gibi 26 başlıkta gerçekleştirmekteyiz. Tabii ki yalnızca savaş değil, yangın, sel gibi gerçekleşebilecek tüm doğal afetlerde, olağanüstü tüm durumlarda da bu mesleği icra edebilmek adına bu eğitim gerçekleştirilmektedir." dedi.

Polis Akademisi olarak, uluslararası iş birlikleri ve verilen eğitimlerle lider polis eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Çolak, Uluslararası Polis Akademileri Birliğinde başkanlık ile daimi sekreterlik, Avrupa Polis Akademileri Birliğinde de başkan yardımcılığını üstlendiklerini söyledi.

Bu iş birlikleri ile kendilerini her alanda geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüzün yabancı polis teşkilatına verilen eğitimlerle bu zamana kadar 84 yabancı ülkeye 2 bin 506 eğitim düzenlenmiş, toplam 41 bin 976 kursiyere eğitim verilmiştir. Bunlar çok büyük rakamlardır. Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi sürecinde dahi hiç ara vermeden online olarak, 24 ülke ve bir uluslararası kuruluşa yönelik 8 eğitim düzenlenmiş ve toplam 408 kursiyere eğitim verilmiştir. Şu anda da yine TİKA Başkanlığımızın destekleriyle Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa düzenlediğimiz 6'ncı Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale eğitimi de 15 ülkeden 34 kursiyerin katılımıyla yerleşkemizde tüm hızıyla devam etmektedir."

Çolak, bunun dışında Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi birçok kurumdan personele eğitim verdiklerini söyledi.

"Eğitimlerin, Azerbaycan'ın haklı davasını kamuoyuna anlatmaya destek vereceğini düşünüyoruz"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de TİKA olarak, dost ve kardeş ülkelerdeki ilişkilerin güçlendirilmesi ve teknik iş birliği yapılması için medya sektörünün de bu faaliyetler arasına alındığını vurguladı.

Eğitimleri, 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan Karabağ Savaşı'nın hemen ardından yapmayı planladıklarını, ancak hem savaş şartları hem de Türkiye'deki salgın kısıtlamaları nedeniyle eğitimin bu ay içerisinde gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Tanyeli, "İnşallah sizlerin burada almış olduğunuz eğitimlerin, Azerbaycan'ın haklı davasını dünya kamuoyuna anlatmaya destek vereceğini düşünüyoruz. Bu eğitimlerin, savaşsız günlerde, barış içindeki koşullarda sizin mesleğinizi icra etmenize de katkıda bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Azerbaycanlı Kameraman Arif Hasanov da Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimlerin meslek yaşamına önemli katkılar sağladığını belirten Hasanov, bilmediği pek çok şey öğrendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, gazetecilere sertifikaları verildi.

Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)
Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1)

Savaş Muhabirliği, Savaş, Polis, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı 15:42 Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi 15:04 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
15:26 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti
15:03 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş         
15:42
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"         
13:52
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 16:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement