18 dönümlük buğday tarlası tamamen yandı
1 saat önce
18 dönümlük buğday tarlası tamamen yandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 18 dönümlük bir buğday tarlası çıkan yangın sonucu tamaman yandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
18 dönümlük buğday tarlası tamamen yandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde 18 dönümlük bir buğday tarlası çıkan yangın sonucu tamaman yandı.
Yangın Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kalıntoprak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Basri Demir'e ait 18 dönümlük buğday tarlasında biçer döverle hasat edildiği sırada bilenmeyen nedenden ötürü tarlada yangın çıktı. Yangının tüm tarlayı sarmasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Buğday tarlasında çıkan yangında 18 dönümlük arazinin tamamının yandığı bildirildi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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