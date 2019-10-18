18 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
35 dakika önce
18 Ekim 2019 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Kuzgun
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:00 Ufak Tefek Cinayetler
05:30 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 İyi Aile Çocuğu
21:45 Çocuk
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