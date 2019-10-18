Son Dakika Haberleri: 18 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 18 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

18 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

35 dakika önce

18 Ekim 2019 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

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Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Beşiktaş Seçime Doğru

03:30 Avrupanın Paslaşması

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:30 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:25 Lig Raporu

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Lig Raporu

16:30 1. Lig Gündemi

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

18:30 Spor Merkezi

20:30 Dakika Skor

22:15 Stadyum

Trt, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
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