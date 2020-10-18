18 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı
18.10.2020 06:42
18 Ekim 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Baraj
00:15 Çocukluk
00:30 Zümrüdüanka
02:30 Yasak Elma
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Kadın
05:15 Şevkat Yerimdar
06:15 Şevkat Yerimdar
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Mucize Doktor
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Kamera Arkası
13:30 Benden Söylemesi
14:00 Zümrüdüanka
15:30 Çocukluk
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Öğretmen
23:30 Yasak Elma
23:30 Çocukluk
Son Dakika Ermenistan ordusunun ağaçlarla gizlemeye çalıştığı zırhlı araç SİHA'lardan kurtulamadı Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti