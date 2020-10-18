18 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı
18.10.2020 06:42
18 Ekim 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Sadakatsiz
00:15 Hekimoğlu
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:00 Sadakatsiz
04:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Müzik Arası
06:15 Çatı Katı Aşk
06:30 Arda'nın Mutfağı
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Sadakatsiz
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Arka Sokaklar
14:15 Yeni Hayat
16:15 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Sadakatsiz
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