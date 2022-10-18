Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
20:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 18 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika