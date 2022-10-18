Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Af
02:00 Balkan Ninnisi
04:45 Yeşil Deniz
05:45 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tomris
23:25 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 18 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika