Son Dakika Haberleri: 18 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi
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18 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

57 dakika önce

Hem futbolcu, hem kaptan, hem de teknik direktör!Fatih Karagümrük'ün tecrübeli ismi Erkan Zengin: Milli Takımla gurur duyuyoruz.

18 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

Hem futbolcu, hem kaptan, hem de teknik direktör!

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli ismi Erkan Zengin: Milli Takımla gurur duyuyoruz. Vatanım için her şeyi yaparım

"Başkanımız böyle bir karar aldı, ben de seve seve yaparım dedim"

"Milli Takım'ın önünü kimse ve hiçbir takım kesemeyecek"

"Zor bir süreç beni bekliyor"

"Bu ligin çok üstünde bir takımız"

" Trabzonspor'a gittiğimde pişman olmadım"

SÜPER LİG

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı için Başkent'e gidecek.

12.30 Takımın Ankara'ya gelişi.

17.30 Ankara'da yapılacak idmanla hazırlıklar tamamlanacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlanacak.

11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve ING Türkiye, Türkiye Basketbol Ligi için işbirliği anlaşması imzalayacak.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Akhisarspor - Eskişehirspor

BASKETBOL

Euroleague

22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT


Fatih Karagümrük, Erkan Zengin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:36 Kaynak: DHA
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