Son Dakika Haberleri: 18 Ekim'de vizyonda
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18 Ekim'de vizyonda

7 dakika önce

Ünlü oyuncu, hazırlık süreci iki yıl süren ve başrolü Eda Erol ile paylaştığı film için şunları söyledi: "Filmde, iyi ile kötünün savaşında doğru kalınabileceğini bizlere gösteren kahraman bir başkomiserle tanışacağız. Ekibe ve seyircimize şimdiden teşekkür ederiz."

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Ünlü oyuncu, hazırlık süreci iki yıl süren ve başrolü Eda Erol ile paylaştığı film için şunları söyledi: "Filmde, iyi ile kötünün savaşında doğru kalınabileceğini bizlere gösteren kahraman bir başkomiserle tanışacağız. Ekibe ve seyircimize şimdiden teşekkür ederiz."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41 
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