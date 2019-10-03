18 Ekim'de vizyonda
7 dakika önce
Ünlü oyuncu, hazırlık süreci iki yıl süren ve başrolü Eda Erol ile paylaştığı film için şunları söyledi: "Filmde, iyi ile kötünün savaşında doğru kalınabileceğini bizlere gösteren kahraman bir başkomiserle tanışacağız. Ekibe ve seyircimize şimdiden teşekkür ederiz."
Ünlü oyuncu, hazırlık süreci iki yıl süren ve başrolü Eda Erol ile paylaştığı film için şunları söyledi: "Filmde, iyi ile kötünün savaşında doğru kalınabileceğini bizlere gösteren kahraman bir başkomiserle tanışacağız. Ekibe ve seyircimize şimdiden teşekkür ederiz."
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41
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