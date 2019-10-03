18 Ekim'de vizyonda

Ünlü oyuncu, hazırlık süreci iki yıl süren ve başrolü Eda Erol ile paylaştığı film için şunları söyledi: "Filmde, iyi ile kötünün savaşında doğru kalınabileceğini bizlere gösteren kahraman bir başkomiserle tanışacağız. Ekibe ve seyircimize şimdiden teşekkür ederiz."