18 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

Kasımpaşa
16: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü19: 00 Göztepe - Fenerbahçe
GALATASARAY 11: 00 Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
BEŞİKTAŞ 11: 30 Beşiktaş Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. 14: 00 Siyah beyazlı takım yeni transferi Javi Montero için basın toplantısı düzenleyecek
TFF 1. LİG13: 30 Ankaraspor - Giresunspor16: 00 Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor 19: 00 Bursapsor - Balıkesirspor
- Misli.com 3'üncü Lig'de de 5'inci hafta karşılaşmaları oynanacak BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13: 00 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji 15: 15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko 17: 30 Türk Telekom - Büyükçekmece Basketbol 20: 00 Beşiktaş - OGM Ormanspor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15: 00 İzmit Bld - Botaş16: 00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Bld17: 30 Fenerbahçe Öznur Kablo - ÇBK Mersin Yenişehir Bld
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13: 00 Vakıfbank - Kuzeyboru
Axa Sigorta Efeler Ligi 13: 00 Halkbank - İstanbul BBSK15: 30 Ziraat Bankkart - Bursa B.Şehir BLD.16: 00 İnegöl BLD. - Spor Toto17: 00 Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne16: 00 Afyon BLD. YÜNTAŞ - Arhavi Voleybol
19: 30 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun BLD.
- Kaynak: DHA
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