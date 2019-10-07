Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesince organize edilen "18. Eskişehir Kalite Şöleni", 9 Ekim'de yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir." sözü olarak belirlendi.

Gün boyu üç oturum yapılacak etkinlikte, Yönetim Danışmanı EFQM Elçisi Celal Seçkin'in başkanlığını üstleneceği "İnovasyon" oturumunda Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Akın, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu ve GC Europa Kalite Güvence ve İş Mükemmelliği Genel Müdürü Murat Aydın sunumlar gerçekleştirecek.

İkinci oturumda "Geleceğin Teknolojisi" başlığı altında Ford Otosan Eskişehir Fabrika Müdürü Aysan Hoşver'in yöneteceği bölümde Siemens Türkiye Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Yöneticisi Derya İren, Bosch Bursa Lojistik Alan Müdürü Ersin Öztürk ve BrandIT Kurucusu Özgür Aslan konuşacak.

"Gelecekte Var Mısın?" konulu son oturuma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk başkanlık edecek. Bu oturumda ise Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Mutlu, DB Positive, Girişimci, Eğitimci ve Yazar Can Pabuççuoğlu ve YATAŞ Fabrika Müdürü Metin Özbek deneyimlerini aktaracak.



Oğuz Benlioğlu'nun "Yaşam Biçimi Olarak Kalite" sunumuyla program tamamlanacak.