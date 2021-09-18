18 Eylül 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

18 Eylül 2021 Show Yayın Akışı
18.09.2021 06:42
18 Eylül 2021 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:45 İçimizden Biri
03:15 Yalancı
05:15 1 Başka Güzel
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 İçimizden Biri
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show
Son Dakika 23:24 Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Derya Yanık'tan da tepki geldi 22:29 İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı 22:11 Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir 21:56 Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı 20:08 Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi 19:25 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı 18:52 Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı 17:52 Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı