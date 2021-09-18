Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Star Market
05:30 Kaçak Gelinler
06:30 Medcezir
09:15 Çizgi Film Kuşağı
09:45 Star Market
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 En Güzel Bölüm
13:00 Bir Demet Tiyatro
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Efsane Sürücü
21:45 Efsane Sürücü
23:45 Arkadaşım Hoşgeldin
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika