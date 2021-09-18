18 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Star Market

05:30 Kaçak Gelinler

06:30 Medcezir

09:15 Çizgi Film Kuşağı

09:45 Star Market

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 En Güzel Bölüm

13:00 Bir Demet Tiyatro

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Efsane Sürücü

21:45 Efsane Sürücü

23:45 Arkadaşım Hoşgeldin