Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Hikayem
01:00 Santra
02:30 İstatistik Bankası
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Dg Sivasspor - İstanbulspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 A.konyaspor - A.hatayspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Samsunspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
14:15 Ankaragücü - Dg Sivasspor
14:45 Fenerbahçe - C. Alanyaspor
15:30 Galatasaray - A. Konyaspor
16:00 Kasimpaşa - Galatasaray
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Galatasaray - A. Konyaspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Son Dakika › TV › 18 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika