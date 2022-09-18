Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Kusursuz Kiracı
04:30 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
16:00 İyilik
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
23:15 Yasak Elma
Son Dakika › TV › 18 Eylül 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika