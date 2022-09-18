Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show
03:45 Aramızda Kalsın
05:15 Kiralık Aşk
07:00 İki Aile
08:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Duy Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show
Son Dakika › TV › 18 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika