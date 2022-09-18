18 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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18 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

18.09.2022 06:42
18 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

18 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Başlama Vuruşu

02:00 Özetler

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:55 Yeni Malatyaspor - Altay

20:45 Stadyum Devre Arası

21:00 Yeni Malatyaspor - Altay

22:00 Stadyum

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Kaynak: InterSinema.com

Yeni Malatyaspor, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 18 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 18 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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