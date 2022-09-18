Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Balkan Ninnisi
04:45 Anadolu'da Yaşam
05:30 Kalk Gidelim
08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:45 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
19:00 Ana Haber
20:00 Büyükbaba ile Savaş
22:00 Kasaba Doktoru
Son Dakika › TV › 18 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika