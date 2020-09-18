18 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sezon açılış etkinliği Düşler Vadisi'nde yapıldı

Efe Güven: Düşler Vadisi'nden çok etkilendim

Hakan Yılmaz : Önümüzdeki senenin sonunda ilk etabımızı teslim edeceğiz"760 milyon TL'ye yakın Galatasaray'a bir gelir söz konusu""480 tane villa sattık""İnşallah tüm branşlarda şampiyonluğu alırız"

Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak"Zor bir sezon olacak""Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2 oyuncu var""Uzun vadeli düşünmeye çalışıyoruz"

Cansu Köksal: Sezona hazırız"Birkaç eksiğimiz var, onlar geldikten sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum""Tabii ki Işıl olsun isterdik ama takım değiştirmek sporun bir parçası""Seyircisiz olacak ama bizi desteklemelerini istiyoruz"

SÜPER LİG 2'NCİ HAFTA20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe

TFF 1'İNCİ LİG19.00 Eskişehirspor - Adanaspor

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DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, bugün Marmaris'te başlıyor.